勇士球星「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）在對戰太陽隊時情緒失控遭到驅逐，總教練科爾（Steve Kerr）指出湯普生上場時間受限、表現不理想也是他發脾氣的原因。名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）直言湯普生已經沒有以前那麼厲害了。

巴克利在自家節目上說：「湯普生一度是聯盟最棒的二刀流後衛（進攻和防守都很強），受到傷病影響，他已不是從前的湯普生了。他玩完了嗎？不，我不這麼認為，我認為他慢下來了，舊傷正在拖累他，所以他感到挫折。」

D-Book and Klay have some words 🍿 pic.twitter.com/SWcPhjXklB — Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2022

2019年總冠軍賽，湯普生遭受左膝前十字韌帶撕裂，2020年夏天再次碰上右腳阿基里斯腱撕裂，連續報銷兩個球季。這兩種都是足以重創運動生涯的重傷，更何況是在兩年內接連出現，即使再厲害的人都難以完全康復。湯普生受傷前的8個球季，投籃命中率45.9%（外線41.9%），傷癒回歸至今只打了36場，命中率下滑到42.4%（外線37.7%）。

年輕後衛普爾（Jordan Poole）被球隊列為重點培養對象，湯普生回歸之後的上場時間已經比普爾少了。巴克利提到前鋒格林（Draymond Green）也正在退化，本季的重擔將落在柯瑞（Stephen Curry）以及其他年輕好手身上。「如果年輕球員沒站出來撐著球隊，這支球隊是拿不到總冠軍的。」