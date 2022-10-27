拓荒者驚奇的開季連勝之路，隨著當家球星利拉德傷退而結束！熱火27日6人得分上雙，加上利拉德第3節拉傷右小腿提前退場，最後以119比98輕取地主拓荒者，也斬斷拓荒者開季4連勝，代表現在西區已經沒有不敗球隊，整個聯盟僅剩公鹿還沒輸過。

延續前4戰連勝氣勢，拓荒者首節雖靠利拉德、安芬尼西蒙斯、哈特等人火力搶得領先優勢，看來很想延續連勝，但到次節，吉米巴特勒帶領熱火打出擅長團隊球風，逐漸縮小落後差距，且一口氣超前比數，打完上半場，熱火61比56領先。

來到第3節，熱火逐漸擴大領先差距，拓荒者球迷不想看到的場景更在此節出現，利拉德右小腿拉傷，只能一拐一拐走進休息室內治療，熱火當然不會錯過這個拉開契機，轉眼擴大領先差距到20分以上，也讓第4節早早進入垃圾時間。

阿德巴約攻下熱火最高18分，外加8籃板、3助攻，吉米巴特勒17分、5籃板及5助攻，羅瑞也拿17分，卡利伯馬丁與史特魯斯各有16分，希洛14分；利拉德攻下全場最高22分，但隨著他提前傷退，拓荒者也徹底崩盤，無奈迎接本季首敗。