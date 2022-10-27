儘管上半場打完還落後12分，公鹿有「字母哥」阿提托康波就夠了！阿提托康波27日貢獻全場最高43分，另有14籃板、5助攻、1抄截、3火鍋的全能發揮，帶領地主公鹿110比99逆轉擊敗籃網，取得開季3連勝，且是東區唯一還沒輸過球的隊伍。

籃網上半場靠著杜蘭特、厄文與歐奈爾3人得分提前上雙，打完上半場，取得55比43兩位數領先地主公鹿，但到第3節，阿提托康波開啟殺神模式，帶領公鹿逐漸追上，甚至取得超前，籃網總教練納許也因激烈抗議尺度提前遭到驅逐出場。

納許爆走的主因，在於眼見阿提托康波一拐撞到米爾斯喉嚨，裁判卻沒響哨吹進攻犯規，讓他氣到狂噴裁判，當然換來被驅逐結局，可惜籃網並未受到納許驅逐出場所激勵，反而逐漸被公鹿拉開領先差距，打到最後3分29秒，公鹿領先到15分。

儘管厄文接下來4罰俱中，不過麥修斯也投進三分球回應，打到最後58.6秒，哈勒戴兩罰俱中，幫助公鹿106比95領先，眼見大勢已去，兩隊也都提前換下主力休息，畢竟這僅是一場例行賽，籃網還有機會在12月24日回到自家主場找回來。

公鹿除了阿提托康波，波提斯也替補貢獻20分、11籃板，哈勒戴15分、7籃板及4助攻，布魯克羅培茲7分、6籃板及6火鍋；籃網以杜蘭特33分最高，厄文也拿27分，歐奈爾12分，班西蒙斯投7中2、2罰0中，僅拿4分、9助攻與5籃板。