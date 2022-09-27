近日2022年度都香港小姐選美比賽的決賽已經正式結束，然而其結果卻令出乎大多數人的意料之外，觀眾普遍喜歡的最終連前十名都進不去，觀眾普遍不看好的卻直接進入前三名，不如預期的結果也讓觀眾氣憤表示，如果選美比賽選不出美女來，可以不用繼續舉辦了。

根據比賽結果本次選美比賽前三名，分別為由8號佳麗林鈺洧奪得冠軍，由4號佳麗許子萱奪得亞軍，14號佳麗梁超怡奪得季軍。有觀眾表示，三人的長相若與一般人比較，確實屬於比較漂亮的，但是用美女如雲的娛樂圈標準來看，就稍顯平凡。

首先，身為冠軍的林鈺洧，她是香港知名歌手、演員林俊賢的寶貝女兒，通過主演電視劇《男兒本色》而正式走紅。而作為星二代的林鈺洧原本在比賽中並不被觀眾所看好，因為其存在著年齡較大和學歷較低的劣勢，她已經在娛樂圈出道多年，但並沒有代表作品，本以為她會被淘汰，沒想到會直接爆冷門奪得冠軍。

獲得亞軍的四號選手許子萱，是一個長相甜美的名牌大學生，她同時獲得了牛津大學和劍橋大學的錄取通知書，然而為了參加這一場選美比賽，不得不推辭入學。許子萱無論從學歷、長相、顏值多個方面來看，她都比冠軍林鈺洧要出色很多，很多人這一次都猜想其會奪冠，然而沒想到最終卻屈居亞軍。在結果出來後，許子萱一度臉黑，只能勉強擠出一抹禮貌性的笑容。

此次選美比賽最令人感到可惜的是，莫過於13號選手邢慧敏了，她作為一個模特出生的身材十分高䠷，長相也十分英氣，在賽前的熱度很高，大家都認為其能夠順利進入前三甲，結果卻連前十都進不去，只是得到一個可有可無的友誼小姐稱號，最終抱憾而歸，令人十分惋惜。許多觀眾都感嘆，舉辦多年的香港小姐選美比賽，所選出來的美女越來越得不到普羅大眾的認可了，這可能也是這個比賽關注度越來越少的原因所在。