台南市北區正覺里長吳銅吉幫忙社區協助清運垃圾，卻突然遭到黃姓里民衝出暴打，被打到胸口及手臂全是傷，甚至拿出刀械追砍，所幸遭趕來的警方制止，吳銅吉受訪表示，里長和公職人員一樣，動手會造成民眾觀感不佳，所以仍可被當沙包打也不還手。

據了解，台南市北區正覺里一處民宅1日發生一起縱火案，撿資源回收的黃男與兒子發生口角後，兒子放火燒了滿屋的垃圾，所幸警消即時到場撲滅，但屋內清運出的垃圾卻堆滿街道，遭路過民眾檢舉至環保局。

吳銅吉表示，因為路邊被堆置大量垃圾，遭里民抗議反應，當天邀請警方和清潔隊一同到場處理，但是自己比較早到，開始清運時，黃男突然衝出來，揮拳直接向我攻擊，當下選擇不還手，被當作人肉沙包暴打，直至對方拿出刀械，我才警覺不對，開始向外跑，所幸對方被趕來的警方制止。

「不還手是否擔心選舉日將近，進而影響選票」記者問道。吳銅吉則表示，因自身擔任里長與公職人員性質差不多，都是屬於挨罵不能回嘴，更別提動手了，動手怕引起民眾觀感不佳，也強調與此次選舉並無關連。

台南市第五分局副分局長洪國哲表示，此案與選舉無關，黃嫌因不滿回收物要遭清除，而徒手追打里長，並進入屋內取出菜刀等刀具，警員即嚇阻並取下刀械逮捕，全案依傷害及無故攜帶刀械罪送辦。