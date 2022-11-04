警方早上再逮捕主嫌蔡男（29歲）以及親弟弟蔡男（26歲）。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區今凌晨傳出街頭砍人事件，一名15歲吳姓少年遭到圍毆，左腳小腿被砍了兩刀，倒在血泊中，警方成立專案小組追兇，漏夜查緝4人到案，早上再逮捕2人歸案，全案依涉嫌刑法妨害秩序、殺人未遂函送台北地檢署偵辦。

警方凌晨12時20分獲報，新店區中山路湯泉社區前，有多人聚眾鬥毆，轄區江陵派出所所長吳東憲率線上8名警力趕抵，只見15歲吳姓少年意識清楚，倒在血泊，左腳小腿有2處2公分刀傷，急忙送往新店耕莘醫院急救，縫合後留院觀察。

由於犯嫌動手後便逃離現場，警方成立專案小組，擴大調閱監視器，並依案發地點旁住戶提供案發經過影像，確認當時有多名男子涉嫌持械叫囂，砍人後開車離開，警方以車追人，今天凌晨3時30分陸續帶回葉男（40歲）、洪男（26歲）、陳男（18歲）、張男（26歲）等4人到案，早上再逮捕主嫌蔡男（29歲）以及親弟弟蔡男（26歲）。

據了解，被砍的吳姓少年和主嫌蔡男有18萬元的債務糾紛，兩人相約談判，蔡男疑似不滿吳男態度囂張，烙人持刀械、棍棒傷害吳男後逃逸，全案將依涉嫌刑法妨害秩序、殺人未遂函送台北地檢署偵辦。