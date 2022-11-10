少年公園聊天遭砍傷 警3小時逮人移送地檢署

台中市霧峰區9日深夜傳出持刀砍人案件！力姓少年與弟弟9日晚間22時30分左右受友人邀約前往阿罩霧公園，途中遭未成年朱姓嫌犯持刀砍傷送往亞大醫院救治，幸無生命危險，朱嫌則乘車逃逸；警方3小時內即將犯案3人查緝到案，並依傷害嫌罪移請台中地檢署偵辦。

據了解，力男與弟弟9日晚間22時30分左右受友人楊姓少年邀約，徒步前往阿罩霧公園聊天，剛抵達公園附近就遭到25歲許姓嫌犯駕駛的自小客車攔停，接著朱嫌就跳下車欲持刀傷害力男，力男拔退就跑，至成功路近中正路口時仍遭朱嫌持刀自背後砍傷手部及背部，經救護車送至亞大醫院救治，無生命危險；犯案朱嫌則搭乘許嫌駕駛的自小客車逃逸。

警方獲報趕到處理，立即調閱監視器查詢該車車號，並組成專案小組沿路追緝，最終與中警第五分局北屯所員警協力在北屯區天津路四段攔截圍捕成功，當場查獲犯案朱姓主嫌及接應自小客車駕駛許嫌，並帶返霧峰警分局偵辦。

經警方調查，此案件雙方均認識，朱嫌向警方表示因長期受到力男嘲諷積怨因此向力男尋仇，此外，案發時車內尚有1名26歲王姓犯嫌。警方獲知後即前往王嫌住所，將其緝捕到案，3小時內即將犯案主嫌朱男等3人全數查緝到，全案依傷害嫌罪移請臺中地檢署偵辦。

警方再次重申，絕不容許街頭暴力發生，秉「有案必破並迅速偵破」依法嚴辦，以維護市民安全與安寧。