南韓女子天團「少女時代」成員身分出道的女星太妍，自2015年推出首張個人專輯《I》大受歡迎後，便以SOLO身分持續活躍歌壇，一連推出《My Voice》、《Something New》、《四季》等多首膾炙人口的歌曲。近日她也以《INVU》在南韓音樂頒獎典禮「Genie Music Award」(GMA)上獲得大獎，並以一襲超性感的中空洋裝火辣現身，立即成為全場矚目焦點。

南韓一年一度的音樂盛會「Genie Music Award」在昨（8）日展開，但礙於梨泰院慘案發生至今不到1個月，南韓全國正處於哀悼期，因此今年典禮改以低調又平靜的方式進行，但現場眾星雲集讓粉絲們完全無法平靜，尤其是當太妍出現時，更讓所有人集體暴動。

在今年的「Genie Music Award」頒獎典禮上，太妍以超高票數拿下「最佳女子SOLO」贏過實力派歌手IU。而當太妍一上台，就被發現身上穿的黑色洋裝，腰部以X型挖空，性感又纖細的小蠻腰立刻乍現；轉身只見腰間及背部鏤空，白皙美背一覽無遺，整體造型辣到最高點。另外，太妍還透露即將要展開巡迴演唱會的驚人消息，令粉絲們紛紛留言「演唱會我一定到」、「期待我姐」、「太妍大發！」、「我老婆太美了」、「INVU太牛了」、「姐姐美到我哭」、「金太妍我等你」。