大陸女星柳岩曾被封為「最性感女主播」，當年以甜美臉蛋和超兇E奶進軍演藝圈，性感大膽形象深植人心也相當受喜愛，2016年卻因鬧伴娘事件遭封殺，近年才回歸；柳岩今（12日）金雞獎紅毯戰袍又掀熱議，正面開深V到肚臍，兩側全空讓飽滿弧形被看光，火辣程度破表。

第35屆金雞獎今晚盛大舉行頒獎典禮，眾女星精心打扮走紅毯，個個都想成為第一美；42歲的柳岩以一襲黑色禮服當戰袍，胸前居然開深V到肚臍，東西半球都快掉出來，而轉過身才發現背後也很辣，白皙裸背全被看光，左右兩側更是沒衣料全空設計，超巨南半球弧形也一覽無遺。

柳岩金雞獎戰袍引起熱烈討論。（圖／摘自柳岩微博）

以性感形象聞名的柳岩，這次金雞獎的紅毯戰袍火辣又不失優雅，讓網友都驚呼，「柳岩身材絕了」、「只有妳撐得起這種禮服，有夠性感」、「瘦慘了，這身材多少人夢寐以求」、「42歲這年齡狀態太扯，禮服穿在妳身上也太美了吧」。

其實柳岩過去成為主播、轉型藝人，都是為了幫罹患癌症母親的治病，她從主播台轉戰演藝圈成績不一般，在許多知名作品演出，但2016年因為在好友包貝爾婚禮當伴娘，被5男扔下水，明明是受害者卻變相被封殺；隔了4年多她才靠著默默累積的演技，2020年得到人生第一個影后「澳門國際電影節最佳女主角」，再次在演藝圈站穩。