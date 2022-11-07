永豐銀行2023年徵才鳴槍起跑，首波推出專屬學士PA（Professional Associate；專業人才）甄選培育計畫，預定明（2023）年農曆年節後報到，展開為期一年的多元培訓。永豐銀行指出，為注入創新元素、給予更多年輕人舞台，自即日起，廣邀國內、外各大專院校學士加入首屆PA計畫，提供定崗訓練、輪調磨練12個月扎實完整培訓規劃，快速躍升成為金融領航的專家。

永豐銀行人資長廖家宏表示，少子化促使企業必須更積極尋求人才，永豐領先國內金融同業打造全新契機，鎖定優秀學士並提供更寬廣的學習視野，亦期待善盡企業社會責任，透過系統化人才培育，協助年輕族群快速成就自我。

永豐銀行指出，PA招募鎖定國內、外學士、不限科系，凡是TOEIC成績800分以上及工作經驗2年以內者，且對於金融業行銷活動企劃、數位流程規劃、資料探索分析與結構建置有興趣者皆可參加甄選；錄取後，將從銀行基礎訓練至定崗單位強化專業能力並透過跨領域的輪調，快速養成年輕優秀的專業高階人才。

永豐銀行本周六（12日）於永豐銀行濟南分行大樓舉辦PA徵才說明會，力邀具備開放思考及創新多元特質的人才。說明會報名方式可連結2023永豐策略人才PA計畫網頁查詢。甄選活動自即日起至今（2022）年11月30日止。