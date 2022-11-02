中廣董事長趙少康日前提藍白合，籲國民黨新竹市支持民眾黨市長候選人高虹安，交換民眾黨台北市支持國民黨市長候選人蔣萬安，引發議論。對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁今(2)日在臉書表示，面對謠言，唯一的方式就是正面迎戰，擊碎藍白合的謠言，「我也正告所有躲在背後指使的幕後黑手，別低估新竹的智慧，別忽視在地人的真實心聲」。

林耕仁指出，坊間有太多謠言，企圖操弄藍白合，企圖分裂正藍軍，企圖以小手段來攪亂今年國民黨「光復新竹」的關鍵一戰。他表示，面對謠言，唯一的方式就是正面迎戰，擊碎藍白合的謠言，勇敢堅定對抗鴨霸民進黨，擦亮正藍軍品牌，證明國民黨的為人民拚好日子承諾；「我也正告所有躲在背後指使的幕後黑手，別低估新竹的智慧，別忽視在地人的真實心聲」。

林耕仁提及，今天新竹市行動勝利中常會，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、議長許修睿、委員鄭正鈐、洪孟楷、曾銘宗、所有黨籍議員以及所有黨員幹部，齊聚一堂，展現團結態度，「唯一支持國民黨提名新竹市長候選人林耕仁」。

林耕仁表示，他深耕新竹25年，一輩子都在新竹為人民服務；他自認確實不會作秀，但腳踏實地、認真做事，不是空降，所以一步一腳印走遍新竹、辦理超過70場問政說明會，面對面與百姓對話，認真傾聽人民的心聲。他說創造空戰議題固然重要，但是絕對不能失焦，不能為了博取聲量，而失去對於這座城市、這塊土地的關懷以及連結，「因為，只有空降的人，才需要這樣做」。

林耕仁也承諾，未來若擔任市長，將秉持著國民黨中道、理性、務實的執政態度，如同新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，實實在在、好好做事，為市民拚好日子，也會做最照顧市民的市長。林耕仁也在中常會上簽署承諾書，年底若當選新竹市長，將市長任內所有薪水，全數捐予新竹市公益團體，「林耕仁要做新竹市『永遠的志工』」。