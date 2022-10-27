立法院教育及文化委員會27日在立委鄭正鈐安排下考察新竹棒球場，立委張廖萬堅、教育部次長林騰蛟、市府多名主管，以及新竹市議員也到場參與。（王惠慧攝）

由於內外野草皮持續養護，加上噴灑農藥不便進到場內查看。（王惠慧攝）

新竹棒球場7月下旬開打後，因場地缺失導致球員受傷，僅打2場就停賽引發爭議。立法院教育及文化委員會27日到棒球場「期中考察」，實地了解改善情況。（王惠慧攝）

新竹棒球場7月下旬開打後，因場地缺失導致球員受傷，僅打2場就停賽引發爭議。立法院教育及文化委員會27日到棒球場「期中考察」，實地了解改善情況。市府說明，預計在12月中旬將完成改善，盼明年1月中能完成驗收，也表明改善告一段落將可能安排WBC場勘。

立法院教育及文化委員會27日在立委鄭正鈐安排下考察新竹棒球場，立委張廖萬堅、教育部次長林騰蛟、市府多名主管，以及新竹市議員林耕仁、張祖琰、林彥甫、蔡惠婷與施工廠商等也到場參與。

針對民進黨開記者會批此行是「假考察、真選舉」，會前鄭正鈐對此表示，民進黨扯選舉是心裡有鬼，至於無公職者也參與考察，鄭正鈐則說，7月22日開賽時已非正副市長的林智堅、沈慧虹也到場看開球，公共工程應透明，越擋只讓人覺得心虛。

一行人首先到球場3樓貴賓室，由市府工務處長葉時青簡報目前球場改善進度，也球員工會提出的27點建議逐項說明。鄭正鈐也提問，場地標準是否循A級球場規範，市府回應1萬個座位規模並非A級球場，一開始設計黏土比例過高，經統包商及球團確認後，後續將調整為30％。

鄭正鈐也詢問改善時間點，以及WBC單位是否可來場勘，市府說明，工程改善持續進行，每周也都有檢討，預計12月中旬左右會完成。

會中也談到改善經費來源，市府則表示，目前已改善為主，未來將視契約內容，廠商缺失將由廠商負責，其他新增施作項目，將由市府運用教育發展基金或停管基金支應，而廠商的疏失也會有懲處。

由於內外野草皮持續養護，加上噴灑農藥不便進到場內查看，簡報完後一行人也到看台上實際場勘。張廖萬堅表示，大型場館欠缺經驗傳承，今到棒球場看到市府努力針對球員工會27點建議改善，包括座位區視線、紅土區、投手丘、草皮等問題，盼後續按目標能在12月中完成，也樂觀看待球場明年能投入賽事，讓球迷有信心回到球場看球。

鄭正鈐則總結，市府已經回應12月中改善完成，明年1月中完成驗收，期待明年2、3月能在中職熱身賽能在球迷面前重新亮相，未來他也會持續監督。至於民眾關心球場未驗收完成為何能啟用，鄭則認為這部分未得到明確答案，呼籲檢調能查明。