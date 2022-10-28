新竹市北區和平路、靠近和平醫院一處社區住宅28日晚間發生火災，據了解，為某住戶的冷氣室外機因不明原因爆炸後起火，引起住戶驚慌，警消獲報後已趕往現場滅火，現火勢已撲滅，並未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。
有網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出1段影片，透過畫面可見，該處社區大樓外牆的冷氣室外機閃燃，發出爆炸聲響後，瞬間燃起火苗，畫面怵目驚心。
據了解，警消獲報後已趕往現場滅火，現火勢已被撲滅，並無人員傷亡，但詳細起火原因仍待進一步釐清。
新竹市北區和平路、靠近和平醫院一處社區住宅28日晚間發生火災，據了解，為某住戶的冷氣室外機因不明原因爆炸後起火，引起住戶驚慌，警消獲報後已趕往現場滅火，現火勢已撲滅，並未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。
有網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出1段影片，透過畫面可見，該處社區大樓外牆的冷氣室外機閃燃，發出爆炸聲響後，瞬間燃起火苗，畫面怵目驚心。
據了解，警消獲報後已趕往現場滅火，現火勢已被撲滅，並無人員傷亡，但詳細起火原因仍待進一步釐清。
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