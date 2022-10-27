九合一選戰聚焦新竹市三腳督，民眾黨候選人高虹安被綠營鋪天蓋地攻擊，從論文延燒到資策會抹黑不斷。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目強調，高虹安的男性支持度高達45％以上，遙遙領先民進黨候選人沈慧虹的20％，主要是竹科上班的男性佔7成，且多是中間或淺綠淺藍選民，他們對綠營整天人身攻擊看不下去，會認為為什麼不討論新竹的議題？民進黨立院總召柯建銘主導的負面觀感氛圍至少會外溢到北台灣。

「這種事情我們見多啦！又不是第一天從政！」郭正亮說，就是選前提告，高虹安如果當選，選後就撤告，就是這種模式。而且都是打同一個議題，從論文抄襲到資策會，結果新竹作為焦點不見了！沈慧虹是新竹交通局長出身，照理講她可以丟很多新竹的議題啊，可是現在新竹的議題不見了，都在講高虹安的個人問題，幾乎都是做人身攻擊，攻擊個人，看久了人家就很反彈嘛。

郭正亮指出，看到ETToday的民調，高虹安的男性支持度竟然高達45％以上！遙遙領先沈慧虹的20％。「我說奇怪，高虹安有這麼漂亮嗎？」這應該不是顏值的因素，可能是竹科，竹科上班的很多都是男性為主，至少7比3。

「我認為竹科就是一面倒在支持高虹安，就人家看不下去嘛！」郭正亮強調，竹科有很多都是中間或淺綠的，或淺藍的，人家就覺得說你這樣是不是過頭了？你不來討論新竹的問題，整天到晚在做人身攻擊，你是在幹什麼？「我一天收到一大堆(訊息)都是這種東西啊！說奇怪，為什麼要做個人攻擊，攻擊到這個程度？你就討論新竹的議題嘛！為什麼不討論呢？」

郭正亮說，比如說最近又扯到新竹棒球場的相關議題，那個可以討論啊，結果現在就變成人家要拿相關資料，或者在討論某個案子，那你就不給資料，變成有這種狀況。老實說，這樣打下去，民進黨台北市長候選人陳時中跟柯建銘繼續主導，這樣的氛圍會散到全台灣去，「至少北台灣啦！」