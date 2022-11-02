高虹安遭爆「聘男友詐領公費」 黃珊珊聲援：真有不法就提告

親綠媒體人周玉蔻昨在臉書爆料，民眾黨新竹市長候選人高虹安連交男朋友都欺騙公司董事長，對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊2日痛斥，從高中打到幼稚園，現在連男朋友都拿出來講，真的沒必要再做這些選舉操作，「從以前打到現在，有哪一件是真的？」

高虹安近期風波纏身，先是國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，高虹安曾任用李姓男友擔任立院公費助理，卻沒有實際做事，而周玉蔻又透露，高虹安被爆料的李姓公費助理男友任職鴻海集團，兩人交往內情過去被董事長知曉後，因對方反對，高虹安曾答應和李男結束情侶關係。

對此，黃珊珊上午發表健康城市政策後表示，「已經從高中打到幼稚園了嗎」，現在連男朋友都拿出來講，她認為詐領補助一事若真有不法事證就去提告，這種案件如果真的有相關法令，這是一個很嚴重的指控。

黃珊珊表示，這些人不要只是指控，若真的有問題，相信法院也會採取相關動作，但李男若真的有實際上執行助理職務，以各種案例來說都沒有法律上的問題，只要舉證出來就會非常清楚。她感嘆，真的沒有必要再做這些選舉操作，「而且從以前打到現在，有哪一件是真的？」