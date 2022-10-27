桃園鹿死誰手？桃園市長選戰呈現四腳督格局，但本質仍是藍綠兩黨對決態勢。前立委郭正亮今(27日)在《新聞大白話》節目指出，桃園市從2014年升格以來，擁有得天獨厚的條件，所以市長鄭文燦的財務狀況是最好的，輔選民進黨候選人鄭運鵬的能量非常大，加上新潮流戰將聚集幫助桃園，誰會贏很難講。桃園市政問題雖然很多，但只靠市議員爆料能量不夠，國民黨候選人張善政不擅於文宣造勢，沒辦法成為全台灣的焦點。

郭正亮表示，桃園真的是得天獨厚，2014年升格到現在，人口增加了將近22萬，是台灣人口增加最快的地方，所以當然有大量的房地產需求，過程當中當然地會漲價，所以稅會增加，鄭文燦確實財政狀況是最好的。而且桃園並不像台南、高雄，要去併一個農業縣，它本來就長這樣，就直接升格，財務狀況本來就是最好的，財政的餘裕就比較大。

「他(鄭文燦)為什麼敢這樣講？因為他知道他有機會當閣揆啊！」郭正亮說，講這樣對地方有沒有用？當然有用。所以張善政跟鄭運鵬誰會贏？坦白講真的很難講，因為鄭文燦的能量真的極大、非常大。而且新潮流也慢慢聚集，要去幫桃園這個地方，比方說吳思瑤最近都在桃園，新潮流的戰將都鎖定要去打桃園。主持人王淺秋說：放棄陳時中？郭正亮：「因為陳時中連三角形都沒有！」他指的是日本學者小笠原欣幸的當選率預測，並未將陳時中列為有逆轉勝的可能。

郭正亮指出，張善政確實有一個問題就是，他不擅於文宣造勢。比如說，桃園市政的問題已經一大堆了，詹江村爆料也都看了，那為什麼張善政不出來自己講？因為你是市長候選人，你的能量遠超過一個市議員，所以就造不起來(話題)，沒辦法成為全台灣的焦點。