年底九合一選舉將至，目前許多分析皆認為，綠營有可能在此次選舉挫敗，資深媒體人黃揚明日前更爆料，有綠營內部民調顯示，其在台中以北僅基隆市領先。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，造成現在綠營陷入苦戰的根本問題，是「以蔡英文為核心的執政團隊，忽視、藐視與蔑視民意」所致。

游盈隆上月31日發文提到，蔡英文在2018年九合一選舉大敗後的2019年2月20日，於總統府迴廊第四次談話時說「我要講的是說，民調是死的，人心是活的，我們從來也不缺被人打壓，我們就是要以強烈的意志力來克服種種的難關。我相信，我們終會克服這些難關。」游認為，這段話很有意思，因其清楚反應出了蔡英文的內心世界。

游盈隆直言，蔡英文即使已當了總統、完全執政，「雙手明明已掌握黨政軍經大權」，但卻還存在著「在野被打壓的悲情」，迷信個人意志力、相信關關難過關關過的人生哲學，完全無法接收人民傳達的清晰訊息。

同時游盈隆提到已故美國政治學者Robert A. Dahl在其著作所說「民主政治的必要條件之一是『政府必須回應人民的喜好』」，坦言上任6年多的蔡英文若早點以民意為依歸，心中有人民、有絕佳的「預期民意反應」的能力，「怎會兩次地方選舉都如此驚心動魄？」而選舉已進入倒數計時，結果很快就會揭曉。