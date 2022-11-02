年底九合一選舉，嘉義市長共有6人參選登記，其中無黨籍候選人、72歲黃紹聰今（2）日清晨因身體不適，送醫後宣告不治，嘉義市選委會證實已收到黃紹聰死亡證明書，表示已告知中央選舉委員會，將先行公告暫停嘉義市長選舉，再依《選罷法》第30條規定另訂時間重行選舉。尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠也對此事表達哀悼，坦言「黃紹聰先生平日熱心公益，積極參與、關心公衆事務」。

黃敏惠今日下午透過競選總部表示，對於候選人黃紹聰辭世深表遺憾及不捨，也向家屬表達慰問及哀悼。黃紹聰先生平日熱心公益，擔任宮廟及慈善會相關職務，積極參與、關心公衆事務。有關選務問題，一切依《選罷法》相關規定及中選會後續決定辦理。

年底嘉義市長選舉共6人登記，號次分別為第一號國民黨黃敏惠、第二號無黨籍蔡松益、第三號無黨籍黃紹聰、第四號無黨籍陳泰山、第五號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、第六號民進黨李俊俋。現在距投票日只剩20多天，市選委會表示會加緊作業，希望能趕在11月26日投票。