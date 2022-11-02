桃園市總圖書館試營運日期一再延宕，又傳出行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純透過轉包取得桃園市總圖標案，對此，國民黨桃園市長候選人張善政說，如果顧及到圖書館工程尚未完善有安全的顧慮，往後延期是應該的，但鄭文燦市長應該出面說明因為什麼原因延期，這是所有市民所期待的。

張善政說，桃園市總圖書館是桃園市民期待的工程，試營運時間要往後延期的話，市政府鄭文燦市長應該出來說明說因為什麼原因延期以及大概什麼時候可以開幕，這才是市民所期待的。另外，對於未來桃園執行相關公共工程案該如何優質化，張善政則說，未來他將秉持「清廉政府，乾淨發包」8字，務必要確保發包過程沒有私人關係涉入，才能夠吸引優質廠商來投標。另外，市政府在整個施工過程要非常的關心，去看這個工程進行是不是符合期待。而現在最重要的就是已經蓋好了，或蓋到一半的工程，必需要回頭檢視它的安全性，做一個全面性的體檢。