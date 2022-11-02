民眾黨新竹市長候選人高虹安男友被爆寄生國會，高虹安競辦2日發聲明，指出已整理大量證據，證明這位前助理於任職期間，確實執行許多國會立委助理的工作，絕無詐領助理費或掛名人頭助理，並強調證據已交由律師處理，也會主動提供檢調，證明清白。

高虹安競辦2日在聲明中指出，自從高虹安決定投入選舉後，各種耳語傳言不斷，抹黑造謠也沒有停過，對手謠傳前助理的許多謠言，都是不實指控。

聲明也強調，已經整理大量證據，證明前助理於任職期間，確實執行許多國會立委助理的工作，無論是立院辦公室事務、地方上的民眾服務等等，在職期間確實恪盡一位助理該做的職務，這些都有許多人證物證可資證明，見過他實際執行助理工作等人證相當多，這也都是不容造假的鐵證，合法合規領取該有之薪酬，所有證據清楚顯示，絕無詐領助理費或掛名人頭助理。

聲明指出，於公，雖然相關工作證明屬於個人隱私，但與其讓執政黨藉由「關心」偵查程序和進度影響選舉，不如主動、正面回應，很快會整理好所有相關證據，交由律師處理，也會主動提供檢調，證明清白；於私部分，交友屬於個人隱私，只能跟大家保證，高虹安沒有違反法律或是道德之處。

最後，高虹安競辦也呼籲，司法的公信力仰賴大家一起維護，執政黨切莫將黑手伸進司法。