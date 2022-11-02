新竹市棄藍保白？最新民調高虹安、沈慧虹打平了 趙少康籲國民黨學習民進黨「這點」 @中時新聞網 ​

中廣董事長趙少康日前分析，非綠陣營一旦分裂勢必兩敗俱傷，他曾建議國民黨以民眾黨新竹市長高虹安勝選，換取國民黨台北市長參選人蔣萬安勝選，可惜藍白各自有堅持，最終協調未果。今（2）日趙少康更在臉書上表示，「國民黨現在重兵集結新竹市要拉抬林耕仁，要把林耕仁推到第一，當然是國民黨最期待的目標，如果不能，會不會讓民進黨漁翁得利？」許多網友看完後，直呼「別中了民進黨的計謀，藍軍必須團結才能贏得勝利」。

趙少康在臉書上PO出一篇「新竹換台北」的文章表示，「新竹換台北」引發討論，不過選到現在，國民黨應該已經不需要跟民眾黨商討什麼了，在台北市民眾黨好像已經沒有什麼可以給國民黨了。趙少康坦言，在新竹市民進黨支持者歸隊，導致沈慧虹追近高虹安，而傾向國民黨者有33%支持高虹安，11月5日國民黨重兵集結新竹市要拉抬林耕仁，要把林耕仁推到第一，當然是國民黨最期待的目標，如果不能，會不會讓民進黨漁翁得利，此時此事民眾黨應該比國民黨更加關心才對。

最後趙少康也說，事到如今，已經沒有什麼「新竹換台北」的事了，有的只是各候選人再努力20天後，國民黨要認真評估自己能否勝選，如能勝選，當然最好「，如不能，是最不願意看到民眾黨還是民進黨勝選？」趙少康也提及，「當然，國民黨也可能認為，未來與其有民進黨、民眾黨兩個競爭對手，不如只有民進黨一個對手單純，何必讓柯文哲乘機坐大增加未來競爭能力？這就是另外的考量了」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示，「別中了民進黨的計謀，藍軍必須團結才能贏得勝利」、「作為藍營的新竹選民，拜託無論如何別讓民進黨繼續把持新竹吧！拜託格局大點，成功不必非本黨不可啊！」、「不要中了挑撥離間之計」、「大家需要團結一心」。