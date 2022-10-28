選戰倒數不到1個月，國民黨新竹市長候選人林耕仁28日勤跑基層，來到北區福林里拜票，林耕仁也預告，本周六將在東區舉辦大型造勢，邀請前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、前高雄市副市長李四川等人站台，周日也會辦親子活動，最後階段他將全力以赴，做最後衝刺。

林耕仁28日在市議員黃美慧、里長鄭榮一陪同下到北區福林里向民眾懇託致意，接著也到境福宮、法蓮廟、東大福德宮參拜祈福。民眾看到林耕仁反應熱烈，高喊「支持了解新竹的在地人」、「要投給最認真服務的人」。

林耕仁也表示，擔任市長將回到以市民為需求來推動市政，憑良心做事，「市民是他最大的靠山，未來也會做大家的靠山」。

選戰進入最後階段，林耕仁表示，很多支持者都已經迫不及待要幫他加油打氣，他也預告繼北區、香山造勢活動後，周六將在東區舉辦造勢活動，屆時馬英九、郝龍斌、李四川也會現身站台，林耕仁表示，最後階段將全力以赴，歡迎市民來慈雲路夜市，跟他一起攜手向前，讓新竹更加繁榮。