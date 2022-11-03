根據CNN引述巴基斯坦正義民眾黨官員稱，前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天(3)在一場政治集會上遭一名陌生男子持槍射擊，腳部中彈，已及時被送往第二大城拉哈爾 (Lahore)醫院治療，目前並無大礙。
報導指出，事發於東部旁遮普邦(Punjab)，伊姆蘭汗當時正參與一場鼓吹提前舉行國會大選的遊行活動，人就站在造勢車上向民眾致意，隱藏在人群中的槍手手持AK-47步槍埋伏，突然一發打中伊姆蘭汗的小腿，其他4名路人也受波及。
目前槍手已被逮捕，詳細動機還有待調查釐清。
根據CNN引述巴基斯坦正義民眾黨官員稱，前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天(3)在一場政治集會上遭一名陌生男子持槍射擊，腳部中彈，已及時被送往第二大城拉哈爾 (Lahore)醫院治療，目前並無大礙。
報導指出，事發於東部旁遮普邦(Punjab)，伊姆蘭汗當時正參與一場鼓吹提前舉行國會大選的遊行活動，人就站在造勢車上向民眾致意，隱藏在人群中的槍手手持AK-47步槍埋伏，突然一發打中伊姆蘭汗的小腿，其他4名路人也受波及。
目前槍手已被逮捕，詳細動機還有待調查釐清。
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