巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，他將在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的反政府遊行將繼續於本週二（8日）從他上週襲受傷的同一地點繼續展開。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）6日報導，伊姆蘭汗在他接受治療的東北部城市拉合爾（Lahore）的醫院舉行的新聞發布會上表示，遊行將需要「10到14」天才能到達與伊斯蘭馬巴德接壤的駐軍城市拉瓦爾品第（Rawalpindi），他本人也在那裡將與遊行者一起向首都進發。

上週的襲擊事件發生在旁遮普省（Punjab）東部華西拉巴德縣（Wazirabad），這一次暗殺未遂後，伊姆蘭汗於3日取消了「長征」，該地區由他的巴基斯坦正義運動黨（PTI）執政。當他和其他站在改裝集裝箱卡車頂部的官員開槍時，他腿部受傷。襲擊造成至少1人死亡，包括2名立法者在內的十幾人受傷，這引發了全球範圍內的廣泛抗議和譴責。

他身穿藍色病人服「來自全國各地的人山人海將湧向拉瓦爾品第，」坐在椅子上表示：「在那之前，我將每天從這裡（醫院）向遊行隊伍發表講話。」他一再提出的要求總理謝夏立夫（Shehbaz Sharif）提議成立最高法院委員會來調查拙劣的暗殺企圖。

然而，他堅持認為，在夏立夫、內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）和一名被他指控參與暗殺企圖的高級情報官員辭職之前，不可能進行「自由公平」的調查。 政府和該國強大的軍隊皆否認了這些指控。

伊姆蘭汗10月28日開始了「長征」，試圖向政府施壓，要求提前舉行選舉。夏立夫政府表示不會提前投票，下次選舉將如期在2023年底舉行。在議會通過不信任動議後，伊姆蘭汗於4月被罷免總理職務。他將他的無禮下台歸咎於美國支持的陰謀，伊斯蘭馬巴德和華盛頓一再駁斥這一指控。過去他於2018年8月成為該國第19任總理，執政僅三年半多。