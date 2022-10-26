中國外交部發言人汪文斌26日宣布，應大陸國務院總理李克強邀請，巴基斯坦伊斯蘭共和國總理夏巴茲·謝里夫將於11月1日起對中國進行正式訪問。汪文斌隨後在外交部例行記者會表示，此訪體現中巴特殊友好和戰略互信。

汪文斌指出，此訪是夏巴茲總理就任後首次訪華，延續了中巴兩國高層密切交往的積極勢頭。夏巴茲總理也是中共二十大閉幕後，首批受邀訪華的外國領導人之一，體現了中巴特殊友好和戰略互信。訪問期間，國家主席習近平將會見夏巴茲總理，總理李克強將與夏巴茲總理會談，人大委員長栗戰書將同夏巴茲總理會見，兩國領導人將就雙邊關係以及共同關心的國際地區問題深入交換意見，共同規畫和引領中巴關係發展藍圖。

汪文斌稱，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和鐵桿朋友。建交70多年來，無論國際風雲如何變幻，兩國始終相互理解、相互信任、相互支持。近年來，兩國在世界之變、時代之變、歷史之變中並肩前行，攜手應對新冠肺炎疫情和重大自然災害挑戰，高品質共建中巴經濟走廊，深化全方位交流合作，就國際地區事務開展密切協調配合。

汪文斌說，中方期待同巴方一道，以次訪為契機，進一步推進全天候和高水準戰略合作，構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為維護地區和平穩定與國際公平正義作出更大貢獻。