大陸深圳衛視直新聞報導，大陸外交部28日宣布，應國務院總理李克強邀請，德國聯邦總理蕭茲將於11月4日正式訪問中國。德國媒體普遍觀察認為，此訪意味著多個「首次」，這是蕭茲任內首次對中國的正式訪問，也是中共二十大召開後西方國家領導人對大陸的首訪。這個「首訪」還拖了很久。

直新聞報導，自去年12月蕭茲擔任德國總理後，有關其是否「訪華」的討論一直存在。外界普遍將蕭茲與德國前任總理梅克爾比較，梅克爾上任後亞洲行首站選擇中國。反觀蕭茲，今年4月28號，將訪問亞洲首站放在了日本，可看出明顯溫差。

今年是中德建交50周年，10月11日，大陸國家主席習近平同與國總統史坦邁爾互致賀電。值得指出的是，這屆德國政府內部對發展中德關係充斥雜音。此前，綠黨籍副總理兼經濟部長哈貝克表態要對中國採取「更強硬貿易政策」。另據報導，德國政府內部正在謀畫新的「中國戰略」，減少對華依賴是爭論不休的話題。據《法蘭克福報》報導，德國聯合政府中的綠黨和自民黨有人認為蕭茲訪華向中國釋放了「錯誤的訊號」。

而就在不久前，中國國資企業中遠海運入股漢堡港「福地」貨櫃碼頭一事在德國國內吵得不可開交。終於在10月26日，德國政府舉行內閣會議，同意中遠集團入股德國漢堡港貨櫃碼頭。作為妥協方案，中遠集團獲准持有漢堡港「福地」貨櫃碼頭24.9％的股份，而非此前計畫的35％。有德國媒體對此表示，德國當前的對華政策有太多美國因素。

在德國國內多種聲音充斥甚至立場對立的背景之下，中德領導人的此次正式會晤，將如何引領兩國關係，成為蕭茲此次訪華行程的一大看點。

直新聞報導，德國已多次釋放蕭茲可能訪華消息，21日蕭茲在柏林宣布，他將要率領商界代表團訪中。德國聯邦政府指，蕭茲認為「對中國進行首次訪問是絕對必要和正確的」，在即將到來的二十國集團（G20）峰會上，中德領導人也有會面可能性。

德國媒體高度關注此次訪華行程中的經貿議題，德國《商報》報導，共有12名德國企業代表將陪同蕭茲出訪，包括福斯汽車總裁布魯姆（Oliver Blume）和西門子總裁傅樂仁（Roland Busch），報導進一步指出，默克集團執行長葛麗鶴（Belén Garijo）、德意志銀行執行長索英（Christian Sewing）和巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂（Martin Brudermüller）也將隨團訪華。

事實上，此時德國面臨不少問題，迫在眉睫的是正在發酵的能源危機。據英國《金融時報》報導，歐洲能源危機甚至衝擊德國衛生紙製造商，德國整體工業產業都在體會一股「寒意」，汽車製造商在內的大型工業企業則更加「頭疼」。

報導稱，一段時間以來，雖然德國政界時不時冒出一些與中國「脫鉤」「斷鏈」的聲音，但德國商界十分堅定。今年9月21日，德國經濟界領袖同經濟部長哈貝克舉行視訊會議，與會的德國中小企業聯合會主席耶格說「我們發出反對與中國脫鉤的警告」，並明確指出哈貝克試圖減少對華依賴的路線是錯誤的。從德國媒體釋放的資訊來看，經貿領域的務實合作將是蕭茲帶來的重點議題。