七大工業國集團（G7）3日在德國西部明斯特市（Munster）舉行外長會議，會上探討了中國與印度太平洋局勢。據日本外務省透露，會上再次確認台灣海峽和平穩定的重要性，就要求和平解決兩岸問題達成了共識。會議還對北韓多次發射彈道飛彈進行強烈譴責。

據日本共同社4日報導，考慮到歐洲能源曾深度依賴俄羅斯，G7輪值主席國德國的外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會議開幕前就對華政策指出，「不能重複過去對俄政策的錯誤」。會上，G7外長等就自由開放印太的重要性達成共識，再次展現了反對以力量為背景片面改變現狀的嘗試。

關於會議的最初議題烏克蘭局勢，各國強烈譴責俄羅斯攻擊平民和民用基礎設施，還確認將繼續支援烏克蘭，包括幫助其過冬。

出席會議的日本外相林芳正對俄羅斯的核恐嚇表示嚴重關切，強調決不能使用核武器。烏克蘭外長庫列巴也在會議伊始在線參會，期待G7提供更多支援。

會議還討論了罕見地頻繁發射彈道飛彈的北韓。法國外長科隆納3日對媒體表示，將商討「北韓再次發射飛彈時採取的一致應對」。

此外，日本和德國政府3日也在明斯特召開了外長防長會議（2＋2）。會上考慮到軍事活動逐漸活躍的中國及北韓，確認將深化防務合作；還同意朝著簽署自衛隊和德軍相互融通物資和勞務等的《物資勞務相互提供協定》（ACSA），推進協調工作。

日本外相林芳正和德國外長貝爾伯克以面對面方式出席，防衛相濱田靖一和德國防長蘭布雷希特則以在線方式參會。德國近年派遣護衛艦和戰機等赴日本實施聯合訓練等，加深了對印太地區的參與。

日德2＋2會議上，雙方共享了對北韓頻繁發射彈道飛彈的嚴重擔憂，同意就核與飛彈問題及綁架日本人問題展開緊密合作。對於中國擴大影響力的東海和南海局勢，日德商定強烈反對以力量為背景片面改變現狀的嘗試。

關於俄烏衝突，會上確認將繼續對俄羅斯的強力制裁並援助烏克蘭。日德一致認為，俄羅斯的核恐嚇是國際社會無法容忍的威脅。林芳正指出：「不使用核武器的歷史不容輕視。」

這是日德繼去年4月以在線方式召開首次2＋2會議後再次開會，也是配合截至本月4日在明斯特舉行的G7外長會議而實施。