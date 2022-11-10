據內政部10日統計顯示，10月全國人口為2,321萬2,056人，雖與去年同期減少20萬人，但因10月13日起國門解禁，旅外民眾及外配紛紛返國，因此社會增加大幅成長18,780人，抵銷少子化帶來的人口減少衝擊，整體較9月增加13,923人，自今年7月起，連續四個月人口呈現正成長。

另據內政部統計，10月出生數為12,242人，折合年粗出生率為千分之6.21，平均約每3.6分鐘出生一個嬰兒，較去年同期減少924人，較9月增加25人；死亡數為17,099人，折合年粗死亡率為千分之8.68，平均約每2.6分鐘死亡一個人，較110年10月增加2684人，較9月增加594人，生不如死的態勢難以逆轉。

由於少子化影響，台灣人口自然增加提前出現負值，近三年因新冠肺炎衝擊，民眾難以自由出入境，因此許多民眾滯留國外、外配無法來台，使得人口社會增加也出現負值。

10月人口自然增加為負4,857人，值得注意的是，10月社會增加大幅成長到18,780人，抵銷了少子化自然增加負成長。主因是10月13日開始放鬆境管，回台不需要再居隔七天，返台人數增加所致。社會增加大增，促使10月人口正成長13,923人。

人口專家薛承泰表示，過去兩年因疫情無法返國，戶籍被取消的民眾很多，滿兩年後內政部就取消其戶籍，近期這些民眾回國恢復戶籍，就算是人口移入的社會增加。

以個別縣市來看，人口增加率前三高的是連江縣、新竹縣、澎湖縣，而減少最多的是台北市、南投縣、嘉義縣。

逐步放鬆室內人數管制後，結婚對數有所提升，雖不及9月的1.1萬對結婚，10月仍有10,013對結婚，其中不同性別的有9,827對、相同性別186對。若未來再進一步解禁逐桌敬酒等限制後，可望帶動一股結婚熱潮。