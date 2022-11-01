德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本週冒著高風險前往中國訪問，在強化重要經濟關係和過度依賴專制中國的顧慮之間，小心翼翼地拿捏平衡。

法新社報導，蕭茲4日將在企業主管代表團陪同下訪中，成為自2019年以來，第一位造訪這個全球第2大經濟體的歐洲聯盟國家領袖。

蕭茲的行程僅有一天，他將與中國國家主席習近平及國務院總理李克強會談。

但這趟行程引發爭議。德國正試圖應付過度依賴俄羅斯能源進口的狀況，因為俄羅斯在入侵烏克蘭之後削減天然氣供應，讓德國暴露在風險之中。這場能源危機促使德國人反省，國內產業對中國的重度依賴，是否會再次讓德國陷入風險。

西方國家與中國之間的關係因台灣、新疆人權等議題而日益緊張，使得地緣政治氛圍更形惡化，連蕭茲執政聯盟內部資深政治人物都表達疑慮。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，她擔心德國在對俄關係犯下的錯誤，會在對中關係上重演。

她週末接受德國第一電視台（ARD）訪問時說：「我們必須預防這種情況。我認為，我們絕不能再次依賴一個和我們有不同價值觀的國家，這一點非常重要。」

德國10月爆發有關中國遠洋海運集團有限公司入股漢堡港貨櫃碼頭的爭議，更凸顯了這類議題的敏感性。蕭茲最終不顧6個部會希望他基於安全考量而反對出售的意見，允許中資取得近25%股權。

德國政府內部一些人認為，德國受到能源危機衝擊，正步入經濟衰退，此時與中國加強經濟夥伴關係非常重要。

蕭茲的發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）在訪團成行前強調，蕭茲不贊成與中國「脫鉤」，但也希望分散及降低風險。

德國與中國的經濟目前仍密切相關。中國是德國商品的主要市場，尤其是汽車業巨擘福斯集團（Volkswagen）、BMW集團和賓士（Mercedes-Benz），德國許多工作直接仰賴於德中關係。

在中國投資的德國企業因政治氛圍惡化而感到不安，化工業龍頭「巴斯夫集團」（BASF）老闆布魯德穆勒（Martin Brudermueller）上週才呼籲各界停止「抨擊中國」，他也將隨同蕭茲前往中國。

不過，蕭茲此行的時機點令人匪夷所思，因為習近平才剛打破慣例，取得中國共產黨總書記第3個任期。

德國國際安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）學者迪特（Heribert Dieter）告訴法新社：「時機糟透了。」

他說，習近平「才剛確認再連任5年，中國政治人物肯定會認為德國總理到訪，驗證了他們的政策」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1111101