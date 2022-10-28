中國外交部發言人汪文斌28日主持例行記者會。記者提問，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會近期發布報告指出，隨著氣候變化加劇，太平洋島國發生自然災害的風險顯著提升，未來可能每年將因為氣候災害遭受數十億美元損失。汪文斌回應，中國高度重視太平洋島國在氣候變化問題上的特殊處境和關切，一直積極幫助島國減輕氣候災害影響，提升應對氣候變化能力。

中方啟動了中國—太平洋島國應對氣候變化合作中心，同島國簽署了5份應對氣候變化南南合作物資援助的專案檔案，累計為南太島國培訓近百名應對氣候變化專業人員，為幫助島國提升應對氣候變化能力作出了積極貢獻。

汪文斌稱，今年9月，中國氣候變化事務特使解振華與島國駐華使節就應對氣變政策行動，《聯合國氣候變化架構公約》第二十七次締約方大會成果預期等問題深入交換意見，取得積極成效。中方將進一步加強同島國對話交流協調立場，擴大合作，維護發展中國家共同利益。

汪文斌指出，作為生態文明踐行者、氣候治理的行動派，中國主動承擔與國情相符合的國際責任，堅定不移走生態優先綠色低碳發展道路。近10年來，中國在節能、提高能效、發展可再生能源、交通建築等領域所做貢獻占到全球總量的30％至50％。中共二十大報告強調，中國將積極穩妥推進碳達峰、碳中和，積極參與應對氣候變化全球治理，再次彰顯中國推動綠色發展，促進人與自然和諧共生的堅定決心。

汪文斌稱，守護地球家園是國際社會的共同責任，需要各方齊心協力，共同應對。已開發國家應承擔歷史責任，大幅提升減排力度，切實兌現承諾，向開發中國家提供資金技術和能力建設支持。中國將繼續深入開展氣候變化南南合作，為建設清潔美麗的世界不斷貢獻中國力量。