中國外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會，有記者提問，第132屆廣交會已於24日閉幕，而第五屆進博會將於下月初開幕，世界又將見證中國對外開放的新一輪接力。汪文斌表示，十年前，中共十八大剛剛結束，總書記習近平就赴廣東考察，鮮明宣示「改革不停頓、開放不止步」。十年後，中共二十大剛閉幕，習近平在二十屆中央政治局常委同中外記者見面時強調，「中國開放的大門只會越開越大。我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高品質發展，以自身發展為世界創造更多機遇。」這一承諾再次向世界宣示，中國擴大高水準開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心也不會變。

汪文斌稱，廣交會和進博會這兩個國際性展會正是中國推進高水準對外開放、建設開放型世界經濟的生動實踐。被稱為中國對外開放縮影的廣交會已經走過65載，本屆廣交會參展企業比上屆增加近萬家。進博會則是世界首個以進口為主題的國家級展會，前四屆累計成交額超過2722億美元。即將舉行的第五屆進博會企業展招商全面落地，進博會線上國家展已於昨天開始試運行，相信將有更多外國企業藉此共用中國市場新機遇。

汪文斌指出，一段時間以來，經濟全球化遭遇逆風逆流，一些國家想強推脫鉤斷鏈、構築所謂「小院高牆」，但越是面對挑戰，越是要遵循歷史前進邏輯、順應時代發展潮流，在更加開放的條件下實現更高品質的發展。中國絕不會被逆風和回頭浪所阻擋，絕不會走封閉僵化的老路，世界也絕不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態。

汪文斌強調，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及各國人民。