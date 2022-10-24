在莉茲‧特拉斯(Liz Truss)因政策前後不一而請辭英國首相後，先前與她角逐首相的蘇納克(Rishi Sunak)成為最有希望的新首相，他的黨內支持度極高，加上保守黨力求團結，許多人勸另一競爭者佩妮‧摩丹特(Penny Mordaunt)及早退出。

BBC報導，才有機會進入第2階段票選。在前首相強生(Boris Johnson)決定退出後，蘇納克成為唯一達到門檻的競爭者，他獲得185名保守黨議員的支持，已超過一半；而摩丹特的提名數落差極大，只有寥寥26人提名，幾乎已成定局。

蘇納克先前曾與特拉斯競爭過首相，當時蘇納克對振興經濟的意見不被接受，然而特拉斯在上任後的表現，顯然更沒有方向，這使得蘇納克形象突然大好，成了較有遠見的智者。在特拉斯辭去首相之前的一項民意調查顯示，23%的保守黨成員將支持蘇納克，只有9%的保守黨成員支持摩丹特。

另一方面，保守黨在很短時間內發生2位首相自請辭職，在野的工黨抓緊機會抨擊，使得保守黨感到危機而尋求團結，一位保守黨資深議員說，摩丹特應該退出競爭，讓蘇納克順利成為總理。