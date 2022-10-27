摩根士丹利證券指出，砷化鎵族群第四季營收動能急速下墜，且激烈的價格競爭傷害獲利，直言市場預期與評價都還是太高，對功率放大器（PA）指標股穩懋（3105）、宏捷科（8086）持極保守的「劣於大盤」觀點，推測合理股價進一步砍至市場最低的100元與40元。

摩根士丹利證券發現，進一步激化的價格大戰將損害砷化鎵晶圓代工廠的長期毛利，且在目前疲弱的產業下行循環中，業者想要調高砷化鎵晶圓價格恐更為困難。

對應至台系砷化鎵大廠營運動能，摩根士丹利認為，穩懋28日將召開法說會，預料其第四季營收與毛利率財測將遜於市場共識，帶來股價回檔風險。大摩估計，穩懋第四季營收恐季減1成以上，遠不如市場期望的季增6％。

另就客戶端狀況來看，不僅穩懋大客戶唯捷創芯的庫存水位仍高，另一大客戶高通也把愈來愈多訂單轉給宏捷科，如此一來，穩懋第四季毛利率恐低於20％。在摩根士丹利所做情境分析中，萬一出現缺乏殺手級應用、新興市場智慧機遲遲不見復甦的最差情況，導致本益比更嚴苛修正，穩懋最悲觀情況的股價恐下探62元。

宏捷科同樣飽受客戶庫存水位極高之苦，大摩調查發現，大陸的PA IC設計公司幾乎全部面臨高庫存侵擾，其中又以唯捷創芯庫存水位最高，研判還需要三季時間來打消庫存。有鑑於此，大摩研判，宏捷科第四季營收將大減30％～40％，股價從目前位階看來還有不小下跌空間，此外，大摩發現機構法人現在對高本益比個股戒慎恐懼，宏捷科以2023年每股純益推算，本益比高達48倍，評價甚至高於穩懋的24倍，明顯偏貴。