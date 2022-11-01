穩懋（3105）法說會釋出訊息偏保守，內外資研究機構對前景依舊戒慎，目標價低於百元的勢力正在崛起。匯豐證券降評「賣出」、推測合理股價由185元對半砍至90元，摩根士丹利、凱基投顧賦予的股價預期分別是92元與97元，外資圈最低則是麥格理證券的71元，並把穩懋納入「優先賣出清單」。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，穩懋第四季財測貼近大摩情境分析中的悲觀狀況，預期產能利用率未來六個月會進一步下降，第四季產能利用率降至35％，明年第一季更低到僅3成。

匯豐證券認為，雖然穩懋經營管理階層研判產業循環可能於明年第一季觸底，第二季有回溫機會，但是，射頻（RF）設計公司無論在智慧機或Wi-Fi市場，都面臨非常嚴重的庫存問題，而且尚未見到明年首季有任何反彈的可能性，因而對產業落底時間更加謹慎。

大摩補充，像是穩懋最大客戶唯捷創芯庫存問題便極為嚴峻，第三季的庫存天數高達376天，研判起碼到明年中以前都得持續打消庫存。