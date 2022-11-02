中鋼(2002)盤價維持平盤，預期未來鋼價再大跌的機會不大，不過2023年獲利預估持續下滑，評價未偏低，法人將投資建議中立，目標價給予30元。而三大法人操作上，雖投信再度轉賣超，但外資、自營商續買超力挺，其中外資更買超近2千張，周三股價拉尾盤，從平盤拉抬，助收漲0.74%，重回5日線。

中鋼10月鋼品出貨量回升至63.6萬公噸，若加計中龍鋼鐵的出貨量26.4萬公噸，合計達90萬公噸，超越規畫目標，且較9月出貨低點57萬公噸，大增8萬公噸左右。

預估2022年因為鋼價高點反轉下跌，中鋼營運先高後低，法人預估，全年營收4608億元，年減1.60%，稅後EPS達1.49元。

展望2023年，預期全球鋼鐵需求有機會小幅成長，但相關原物料價格已高，鋼價再明顯上漲的機會不大，預估中鋼2023年營收4155億元，年減9.83%，稅後EPS達0.53元。考量短期用鋼需求仍弱，雖然中鋼連二個月盤以平盤開出，但鋼價未來明顯上漲的機會不大，2023年獲利預期將持續下滑，中鋼目前PBR約1.35倍，相對歷史區間1~1.8倍並未偏低，因此法人對中鋼的投資建議維持中立，目標價給予30元。

中鋼第三季營收1053億元，年減16.12%、季減21.17%，由於盤價下跌利差縮小，法人預期，毛利率降至2.06%，稅後EPS為0.07元。進入今年第四季，法人認為因為煤價成本維持高檔，短期鋼價會維持平盤整理格局，預估今年第四季營收1066億元，年減17.64%、季增1.24%，毛利率回升至4.73%，稅後EPS達0.1元。

中鋼盤價維持平盤，預期未來鋼價再大跌的機會不大。中鋼11月盤價全面以平盤開出，主要由於市場需求前景仍不明確，雖然近期大陸的鋼價有小幅打底上漲的跡象出現，但為維持下游價格競爭力，因此盤價以平盤開出。從原物料來看，近一個月鐵礦砂價格持續在每公噸90~100美元左右整理，傳統的金九銀十旺季已確定旺季不旺，未來仍需觀察大陸需求狀況。預期在煤價維持高檔使成本偏高下，受惠成本支撐未來鋼價再大跌的機會不大，但需求不強鋼價也難有較大的上漲機會。