英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）今天接受前首相特拉斯（Liz Truss）的辭呈後不久，隨即任命保守黨新任黨魁蘇納克（Rishi Sunak）作為自己在位時期的第2位首相。
法新社報導，白金漢宮（Buckingham Palace）公布的影像顯示，查爾斯三世與蘇納克握手，並任命他作為英國第一位非白人首相。
受到英國國王邀請組成政府後，蘇納克如今成為英國第57位首相。
他也是英國今年第3位首相，將以200年來最年輕的首相之姿入主唐寧街10號。
英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）今天接受前首相特拉斯（Liz Truss）的辭呈後不久，隨即任命保守黨新任黨魁蘇納克（Rishi Sunak）作為自己在位時期的第2位首相。
法新社報導，白金漢宮（Buckingham Palace）公布的影像顯示，查爾斯三世與蘇納克握手，並任命他作為英國第一位非白人首相。
受到英國國王邀請組成政府後，蘇納克如今成為英國第57位首相。
他也是英國今年第3位首相，將以200年來最年輕的首相之姿入主唐寧街10號。
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