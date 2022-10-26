英國天空新聞網（Sky News）資深政治編輯麥金尼斯（Alan McGuinness）發推文感嘆近日以來英國政壇疾如旋踵，他兒子才4個月大就已看盡世態炎涼，引起網路熱議。

My son has lived through four chancellors, three home secretaries, two prime ministers and two monarchs.



He's four months old. — Alan McGuinness (@Alan_McGuinness) October 19, 2022

麥金尼斯20日時發推文嘆道：「我兒子經歷過4位財政大臣、3名內政大臣、2位首相和2位君主。他才4個月大。」

自7月5日蘇納克（Rishi Sunak）卸任財務大臣卸任開始歷經查哈威（Nadhim Zahawi）、夸騰（Kwasi Kwarteng）直到10月5日現在的韓特（Jeremy Hunt）準備繼任。而內政大臣則是巴特爾（Priti Patel）9月6日卸任後，先後由布瑞弗曼（Suella Braverman）、夏普斯（Grant Shapps）掌管內政，而英相自強森（Boris Johnson）9月6日卸任後，由短命特拉斯接手。

最後則是英國女王伊麗莎白二世自9月8日與世長辭，王室隨即公布由其長子、73歲的王儲查爾斯繼承王位，成為新國王查爾斯三世（King Charles III）。

麥金尼斯詼諧的說法引起網友熱議，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都忍不住回覆推文：「正港的英式幽默（Humor,美式英文）」「喔不對…幽默（Humour, 英式拼法）。也有網友感嘆：「而且這些一連串的過程完全沒經過選舉。」；也有網友驚嘆這絕對值得載入金氏世界紀錄。

還有阿嬤表示：「當我從學校接孫女時，我們失去了另一個偉大的國家政要。而且啊，還好因為家長會協商，她們學校的戲劇社取消了本週的活動，不然得話啊，我們的政府可能已經倒臺了。」