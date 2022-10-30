日本搞笑藝人Yuriyan日前接演Netflix新戲《極惡女王》，在劇中飾演日本知名女摔角手「Dump松本」。誰料，近日Netflix在官網中表示拍攝過程中Yuriyan撞到背部和頭部，經醫師診斷需休息2周，因此目前將暫停拍攝工作，等到Yuriyan復原後再恢復拍攝。

《極惡女王》除了由演員Yuriyan（ゆりやん）飾演主角Dump松本外，《金魚姬》唐田英里佳、《鄰居同居》剛力彩芽也參與演出。近日，有日本媒體報導指出，Yuriyan在拍攝新劇的過程中，因頭部撞擊造成腦損傷，需住院休養，而《極惡女王》的拍攝工作也將暫緩進行。

首次在電影中擔任女主角的Yuriyan相當具有衝勁。過去曾減肥到65公斤，又為了角色要求，增重到93公斤，甚至還接受前職業摔跤選手的訓練。

據日媒《週刊文春》報導，首次在電影中擔任女主角的Yuriyan相當具有衝勁。過去曾減肥到65公斤，又為了角色要求，增重到93公斤，甚至還接受前職業摔跤選手的訓練。在10月21日時，Yuriyan為拍攝參加職業摔角比賽的畫面，在那場景中Yuriyan重複了至少百次以上的摔角招式，拍攝了多達200個鏡頭。她那時已出現頭痛症狀但並未向工作人員反映，而是繼續拍攝工作，等到幾天後頭痛難耐才去看醫生，被診斷出腦損傷至少需住院1周。

此外，Yuriyan也在推特上發文向擔憂的粉絲表示「很抱歉給大家帶來不便，這是我有生以來第一次休息，希望能早日康復。」對此，粉絲們紛紛在底下留言，希望Yuriyan不要太過於拼命，表示「魯莽和堅持不是好事，沒什麼是比自己的健康和生命更重要」、「請不要太勉強自己，好好休息」、「腦損傷嚴重的話會影響語言和四肢控制，希望你能好好照顧自己，小心別再有任何會傷害到頭部的動作了。」