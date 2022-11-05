中國文化大學今天（11月5日）舉行紀念創辦人張其昀博士誕辰暨校友返校節，千名校友齊聚華岡。董事長陳泰然除感謝校友返校，並表示「文大校友一世情長」，籲請校友參與「校友經濟」，共同開創互惠雙贏新局；王子奇校長則向校友報告以學生為本的治校理念，並提出數項互惠互利計畫期待校友加入。

中國文化大學今天（11月5日）舉行紀念創辦人張其昀博士誕辰暨校友返校節。在大會上，王子奇校長（左）頒發感謝獎座給全球人壽保險公司，感謝捐款文化大學，由彭誠浩董事（中）代表接受。(提供/中國文化大學)

校友返校節是文化大學的重要節日，一早即有許多校友齊聚曉園向張創辦人致敬，緬懷創校艱辛。今年返校節新增華岡有愛植櫻儀式，以及新校門啟用儀式等活動，由陳泰然董事長、王子奇校長及彭誠浩董事代表植櫻，以感謝全球人壽保險公司以及政治系校友、義美集團董事長高志尚捐款興學、回饋母校。

中國文化大學今天（11月5日）舉行紀念創辦人張其昀博士誕辰暨校友返校節，千名校友齊聚華岡。董事長陳泰然除感謝校友返校，並表示「文大校友一世情長」，請校友參與「校友經濟」，共同開創互惠雙贏新局。(提供/中國文化大學)

今年出席返校節慶祝大會的校友暨貴賓，還包括也是校友的文化部蕭宗煌次長、校友總會趙國帥理事長、名譽理事長唐彥博、華岡文教基金會王徐勳董事長、侯淵棠名譽董事長，以及文化大學張海燕董事、各校友會會長或代表等近四百人。

中國文化大學今天（11月5日）舉行紀念創辦人張其昀博士誕辰暨校友返校節，董事長陳泰然、校長王子奇共同按鈴啟動新校門。(提供/中國文化大學)

陳泰然董事長致詞指出，近30萬校友是文化大學開枝散葉、成長茁壯的最重要力量，他並以著名經濟學者呂世傑教授於1997年提出的「校友經濟」概念，說明校友對大學校務發展的重要表示，校友資源是大學發展的重要因素，校友經濟更是值得校友和學校共同推動，籲請校友一起協助母校度過少子女化的危機與衝擊，更企盼母校師生有機會為校友的事業發展盡一份心力。

王子奇校長表示，將扮演整合者角色，希望本於母校與校友共存共榮、互惠互利的大原則，以及實踐社會責任，讓校友知曉並參與有利於提升師生權益的各項校務規畫，盼能藉由校友們的實際參與，協力母校進行質的提升，同時也讓母校師生的專業與資源有機會回饋給校友；他也表示，未來也將加速校友聯繫的網路建置。

在大會上，王子奇校長也頒發感謝獎座給全球人壽保險公司，由彭誠浩董事代表接受；趙國帥理事長也代表南加州校友會校友陳十美學姊捐款一百萬元給母校，並由王校長頒發感謝狀。

中午的校友餐會，近千位華岡人出席盛宴，場面熱烈。首先由「華柑寶寶」熱舞揭開序幕，直到卸下頭套，校友們才知是校長親扮，也給校友意外驚喜。王子奇校長也給校友寫了一封信：文化六十，感謝有您支持；華岡未來，期盼與您共進，期盼校友能共同參與既能落實社會責任也能互惠互利的計畫。

今年文化大學校友返校節活動滿滿，華岡博物館舉辦「鳳鳴60捐贈展」，免費展出館內歷年重要捐贈館藏，展期至明年1月6日；王子奇校長表示，文化大學會善盡社會責任，希望社區民眾、企業等各界人士，都能前來欣賞這些美好的作品。

此外，校友總會也舉辦校友會組織發展共識會議，由王子奇校帶領校內相關師長，向各校友會會長報告未來校務規畫方案，期盼藉由校友實際參與，協力母校進行質的提升。