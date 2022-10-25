義大利新任政府總理梅洛尼及其內閣成員10月22日宣誓就職，成為義大利首位女總理。外交部今天表示，我駐義大利代表處第一時間已向義大利政府和人民表達誠摯祝賀，並轉致總統蔡英文的賀函，期待我方跟梅洛尼所領導新的義大利政府能夠展開合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，梅洛尼是義大利兄弟黨黨魁，9月25日在義大利進行的國會大選中贏得勝利，並且依據義大利憲法程序，接受義大利的總統馬達雷拉任命組閣，並已於10月22日正式宣誓就職。

她說，對於義大利透過民主程序順利選出新任總理，外交部已經在第一時間訓令駐義大利代表處向義大利政府和人民表達台灣政府跟人民誠摯的祝賀，並轉致總統蔡英文的賀函，我方期待跟梅洛尼所領導的新的義大利政府能夠展開合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。

梅洛尼在選前曾接受台灣媒體訪問，特別指出，台灣是義大利跟歐盟的戰略貿易夥伴，義大利與世界自由世界民主國家都一致譴責中國對台灣的軍事威脅，台灣也會是義大利重要的關切事項。

梅洛尼在接受英國媒體訪問時時也指出，義大利面臨一個快速變動的國際政治局勢，包括來自中國跟俄羅斯的挑戰，義大利會持續支持烏克蘭及維護現有國際秩序。

歐江安表示，對於梅洛尼強調區域和平穩定的重要性，並且肯定台灣是重要戰略貿易夥伴，外交部表達高度歡迎，台灣跟義大利共享自由民主還有人權的普世的價值，雙方在經貿、文化、教育、能源等各領域都有密切的合作。

在國際地緣政治劇烈變動的關鍵時刻，她說，未來台灣會在既有堅實的基礎之上，持續跟義大利等理念相近的國家攜手合作，共同對抗威權主義的擴張和威迫，也期待在義大利新總理梅洛尼帶領下，台灣與義大利關係會更密切友好。