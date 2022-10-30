這電梯標語不可以色色！有網友發現一處電梯的招牌文字有漏字，硬是拼湊起來唸變成「避免交配謝謝」，讓網友笑說「管委會真幽默」、「這大樓住戶真開放」，還有目擊者發文說「唉…以前都可以的」；原來只是招牌的右方被封箱膠帶遮住，原文是「避免交談，謝謝配合」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處電梯內的牌子寫上字跡斑駁的文字，其中下方的黑字看似無法組合成完整句子，若由左至右先唸上方3字，接著再由右至左唸下方3字，就會變成「避免交配謝謝」，讓目擊的網友笑翻，發文說「唉…以前都可以的」。

有網友發現一處電梯的招牌文字有漏字，硬是拼湊起來唸變成「避免交配謝謝」，讓網友笑說「管委會真幽默」、「這大樓住戶真開放」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「中文字就是這樣神奇，方向順序改變甚至缺漏都可以閱讀，並且人們都懂意思」、「搭乘請配戴套子，避免交配謝謝」、「知道了嗎？以後不要又在電梯裡這樣了」、「管理室報告：如有突發性情不自禁想交配的住戶，請到管理室登記，管理室旁配有小房間可供住戶進行交配」、「電梯上上下下，進進出出，安全第一」、「我們人類的大腦自動排版造句了」、「不會在電梯交配吧」。

不過也有其他網友質疑照片被修過，原PO則留言處補充，該招牌的右邊被黏上封箱膠帶，仔細看可以看到膠帶下方透出來的文字為「口罩」、「談」、「合」，因此完整的一段話是避免交談，謝謝配合。