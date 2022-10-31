新北市新店區日前晚間在順安街與寶慶街口，有外送員與騎單車阿伯爆發行車糾紛。

新北市新店區日前晚間發生一起路口行車糾紛，1名騎腳踏車的阿伯與外送員在順安街與寶慶街口爆發口角，然而，外送員竟氣憤的催著油門4度衝撞阿伯，並且一度還伸腳欲將阿伯踹倒，阿伯也被外送員的行為逼到快靠近車來車往的路中間；新店警方到場處理後，外送員與阿伯以2千元達成和解。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新店區順安街與寶慶街路口，影片中可見有名外送員和騎著腳踏車的阿伯發生口角，隨後外送員竟催油門將阿伯連帶腳踏車撞倒，當阿伯牽起腳踏車後，還在撿拾掉在地上的物品，該外送員喊著「快點啊，衝過去啊，快點啊」竟然出現第2次衝撞，造成腳踏車倒地。

此時，阿伯又再次將腳踏車牽起，然而外送員便出現第3次衝撞，這次不僅衝撞外，還伸出右腳疑似要踹倒對方，外送員見阿伯牽著車閃避未倒，又緊催油門出現第4次衝撞，欲逼迫阿伯退到橫向車來車往的路中央，還撂出一句「撞死他」，並試圖要做出第5次衝撞，雙方便在大馬路上對峙爭執不下。

新北市新店區日前晚間在順安街與寶慶街口，有外送員與騎單車阿伯爆發行車糾紛。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「雖然不知道前因後果，但阿北遇到瘋狗外送員了」、「不管曾經發生了什麼，真的不要這樣欺負人」、「不管先前發生什麼糾紛，也不能合理化這種行為」、「不管前面發生什麼事後續這個動作很要不得，可以直接法辦」、「不僅只是交通事故了，而是 殺人未遂，這應該報警逮人了吧？」。

不過有網友認為事出必有因，才會讓雙方起這麼大的爭執，「感覺事情沒有那麼簡單，讓人想知道事情的完整」、「生什麼事。可以讓那位惡行的外送員這麼氣憤」、「事因勒？雖然很惡劣但起碼要知道什麼原因吧」、「到底是為什麼要這樣撞？」。

據了解，該起糾紛是外送員與阿伯因超車問題發生口角，新店警方獲報到場後，外送員願意賠償2千元，阿伯也同意不提告，雙方達成和解。