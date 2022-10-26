選戰倒數1個月，高雄市長陳其邁以政績力拚連任，昨高市府發稿指稱，多項財政績效衝到全國第1名。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（26）日直說，數字只是表面，人民實質感受到薪資所得有提高，這比什麼都還要重要。

高市財政局長陳勇勝指出，市府團隊在市長陳其邁2年拚4年的帶領下，不斷透過開源節流來健全財政，繳出多項6都第1成績單。其中，今年1到9月國稅地方稅收2592億元，首次超越新北市（6都第2），較去年同期成長36.85％；營所稅及綜所稅成長率達140％及86％，均為6都第1。

對此，柯志恩認為，要看看高雄市民有沒有這種感覺，實際上市民的口袋真的有比較好嗎？她的政見中提及，高雄三級產業在批發、零售、觀光等占據的人口比例是最多，但產值卻未如第二級工業的營所稅入來的更多，這就意味著這麼多的人獲得比較少，所以分配出來給每個人的薪資是不夠高的。

柯志恩直說，從這個角度來去思考會比較合適，所以高雄的產業需要很多元化，讓這些低薪、從事三級產業的人，能因為產業多元升級提高整體薪資所得，因此人民感受到實質的薪資提高，這比什麼都還要重要。