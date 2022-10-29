高雄中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日晚間發生爆炸火警，高雄市長陳其邁事發後3度前往大林蒲關心救災、災後狀況及關心當地居民，20多小時未睡，陳其邁透露，身為市長全力拚市政，平常自己平均1天只睡4小時。對此，國民黨高雄市長柯志恩狠酸，陳其邁稱24小時關心大林蒲，但真正不敢睡的其實是這些居民。

陳其邁在大林煉油廠氣爆後，第一時間急奔救災現場坐鎮，隔天下令全廠區全面安全檢查，他28日也親赴大林煉油廠關心後續檢查狀況，並在晚間再度前往大林蒲關心當地居民，將近20多小時沒有休息。

陳其邁29日前往小港參加無黨籍高市議員李順進競選總部成立大會，陳其邁受訪時提到，自己每天約凌晨2時入睡、清晨6時起床，平均日睡4小時，若遇到突發狀況可能就沒辦法休息，市長就是城市的管家，要撐起城市一定相當操勞，所有縣市長都一樣，不會只有他比較辛苦。

對此，柯志恩表示，陳其邁若真的那麼關心大林蒲，為何還讓大林煉油廠爆炸，且在今年4度違規遭開罰。陳其邁稱自己24小時關心大林煉油廠氣爆案，若真的那麼關切，為何大林煉油廠的工安問題至今仍讓居民慌恐不安，真正24小時不敢入眠的其實是這些居民，而且他們長期處在惡劣生活環境，已經造成身心靈極大影響，陳其邁選前喊出2年拚4年，但對居民來說，他們只想卑微請求陳其邁給予安居樂業的生活環境。