國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨高雄市長候選人柯志恩主打「巷戰」，除了大型造勢外，專攻於高雄各大小廟口、市場、路邊、社區拜票與街講，引發許多關注。柯昨（24）日宣布，這周日（30）她將在鼓山大榮高中旁操場舉辦「南方響起誓師大會」，這場活動場地不大非大型造勢，卻能讓高雄鄉親的心聲更貼近傳達，「起風了！民心已經沸騰」。此消息超過1.7萬人湧入按讚，網友們紛紛留言喊「翻轉高雄」。

柯志恩昨日在臉書發文表示，這周日10月30日下午3點，她將在鼓山大榮高中旁操場舉辦「南方響起誓師大會」。

柯志恩強調，這場活動場地不大，並不是大型造勢，她只是希望所有想要日子更好的高雄鄉親，再一次讓人民的心聲響徹雲霄，她能感受到「起風了！民心已經沸騰」。請大家和她一起喊出人民真實的聲音，以及高雄鄉親的好日子；並為大家的下一代，創造出一個美好的未來，展現出屬於高雄人民的奇蹟

這篇文章湧入約1.7萬個讚、超過700則留言與破320次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「翻轉高雄，柯志恩加油！」「力拚高雄翻轉，藍色奇蹟再現」、「讓柯志恩創造出屬於高雄人的奇蹟！」「高雄民間的確已經起風了，柯志恩是非常認真的候選人，妳的努力我們都有看到」、「柯志恩的努力令人感動」、「願意給妳一次機會」。