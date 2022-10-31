年底九合一選舉倒數不到一個月，其中「六都」的選戰更是萬眾矚目。因此近日就有港媒指出，現在民進黨的選情不樂觀，很有可能年底重檐「4年前民進黨在九合一選舉中大敗那一幕」，同時更以東華大學教授施正鋒觀點指出，若民進黨在九合一選舉中挫敗，那接下來的大選恐兵敗如山倒、政權拱手讓人，「民進黨就真要倒了」，引發討論。

日前亞太和平基金會董事長、民進黨前黨主席許信良認為，「今年選舉對民進黨而言，我是蠻悲觀的」；對於民進黨主打的「抗中保台」策略，他說，強調戰爭的危機，不一定是事實，這個對民進黨絕對不利；地方選舉別用強調戰爭危險的「險招」；自己一生都是搞選舉的，非常擔心目前民進黨的選舉策略，「今年地方選舉勝負已定了」。

而根據港媒《中評社》指出，九合一選舉雖說是台灣地方選舉，不過這可以用來檢驗執政黨政績的期中選舉，而縣市長又是大選的大樁腳。而東華大學教授施正鋒認為，若民進黨九合一選舉挫敗，破口可能導致黃河決堤、不可收拾，隨即而來的大選恐怕兵敗如山倒、政權拱手讓人。該份報導最後也說「那樣的話，民進黨就真要倒了」。