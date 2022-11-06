九合一大選倒數不到一個月，而台北市長候選人電視辯論會於5日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。而蔣萬安面對敏感的兩岸或藍綠問題也大膽反擊，表示「堅守中華民國主權，捍衛台灣的民主自由價值」。對此，高雄市前副市長葉匡時今（6）日就指出「國民黨不應該輕易放棄九二共識，而不是拿香跟著民進黨拜」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，雖然現在國民黨2022年底的九合一選情看似樂觀，但有討論認為，「這是因為選民厭惡民進黨，不見得是因為喜歡國民黨」，而針對這樣的狀況，葉匡時指出，國民黨確實在論述上，以及作為上，應該更清晰地把自己的所作所為拿出來與民眾溝通，在這方面國民黨還有很大的努力空間。

而對於兩岸問題，葉匡時則認為「這是國民黨很大的挑戰」，葉匡時說，國民黨本來一直主張九二共識，他也覺得九二共識是很好的兩岸默契，但因為九二共識被民進黨污名化成一國兩制，導致許多台灣民眾誤會。葉匡時也強調，台灣民眾是不可能接受一國兩制的，那這其中確實有一些論述的問題需要檢討。最後葉匡時也說，「台灣民眾也要深刻去想，如果沒有九二共識，我們有什麼方法，讓對方及台灣兩方都能接受，這確實是非常大的挑戰」。