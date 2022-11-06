民進黨正國會「台灣正連線Online」台南6名議員都在今天成立競選總部，立法院長游錫堃趕場輔選，他下午為東區議員候選人蔡旺詮站台時，喊話市長要支持黃偉哲，同時希望民進黨議員過半，但話鋒一轉，稱讚郭信良是第1名議長，也是「顧台灣主體的議長」，沒有功勞也有苦勞，希望大家支持郭信良。

蔡旺詮今天成立競選總部，同屬正國會的游錫堃、郭信良及陳亭妃等人都前來站台，黃偉哲也到場輔選但致詞後先離開。郭信良致詞時，針對民進黨要推出自己議長人選，感慨抒發自己3年多來為議會和諧，欠了不少無黨、國民黨人情，基於人情義理幫謝龍介站台，沒想到卻「差一點被打死」，讓他相當感慨。

郭信良說，自己多年來力挺民進黨，當年陳水扁選總統時，他更是台南市為陳水扁花錢花最多的議員，光是放2公里的炮就花了100萬元。他強調，自己雖以無黨籍身分選上議長，但沒有忘本，3年來市府3000億元預算，在他的協調溝通下，只刪除7200萬元，其中5000萬元還是民進黨自己刪的。

民進黨台南年底選戰訴求市長高得票率及議會席次過半，副總統賴清德10月29日首度回台南天壇輔選黃偉哲，呼籲支持者讓民進黨提名34席議員全力拚過半，「議長自己人當」；新潮流的立委林宜瑾、郭國文、林俊憲昨天出席邱莉莉競選總部成立大會，力挺邱莉莉參選下屆議長，不能重演4年前的議長選舉結果，黃偉哲也喊出由邱莉莉「帶頭」監督市政。

面對新潮流矢言拿回議長寶座，游錫堃上個月出席郭信良競選總部成立時，即喊出「郭信良連任議長」，今天南下為正國會議員站台，再度喊話，郭信良是第1名議長，希望大家也支持郭信良，儘管黃偉哲與郭信良今天一連在多個輔選場合同台牽手，但綠營茶壺風暴仍持續延燒。