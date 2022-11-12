新北市長候選人林佳龍、立法院長游錫堃以及新北市議員陳啟能同台萬人健走活動。(黃敬文攝)

新北市長候選人林佳龍今(12)日受邀新北市議員陳啟能所舉辦的萬人健走活動，立法院長游錫堃也現身同台，雖然兩人的互動不多，但游錫堃仍大讚林佳龍學識經歷豐富，比自己還優秀，但，「不用自己教就可以把城市至理得很好」；針對都更，游錫堃也指出新北市有很多屋齡超過50年的老危住宅，呼籲中央、地方政府應加速都更進度。

游錫堃表示，林佳龍不但書念得很好，而且他的行政經驗非常豐富，比自己還優秀，不用我教就可以把一個城市治理的很好，只有提供8年前在新北針對都更所做的研究做參考，以他的經驗以及豐富的學識，應該會比自己了解更清楚，相信他會結合台中市政以及外國的經驗，應用在新北市長上。

他指出，新北市大約在1971年開始廣建住宅，自己也剛好在1972年到板橋求學，所以對板橋、三重、蘆洲以及土城的發展相當了解，如今新北市有很多4、5層樓的房子都已經超過50年，而且是921大地震之前所蓋的房子，防震係數較低，這些變成老舊的建築物會有危險性。

游錫堃強調，所幸近幾十年來大台北地區沒有較強的地震，而且新北市有很多巷道非常狹窄，消防車要進出很不方便，所以新北市在老舊、危險建築方面，應該要趕快做，包括中央跟地方政府應該要趕快來做預防工作，不然的話等到一個大地震來會慘不忍睹。

針對日前確診出關後，是否有出現後遺症的狀況，林佳龍坦言還是會有一點小咳或是喉嚨癢，但其他的症狀都還好，基本上已經恢復，現在就可以全力衝刺。

至於新北耶誕城昨天出現有6人持彈簧刀遭移送法辦，以及另外先前曾表示希望未來規劃新北一區一盛點；林佳龍則說， 當然希望新北的耶誕城的活動辦的很成功，不過因為自己的競選總部也在附近，所以接到很多的陳情，包括交通的堵塞、噪音干擾附近的住戶以及光害等等，現在還有公安的考量要落實。

他表示，這次活動時間延長到53天，而且在競選投票日之前開始舉辦，確實要加強維安跟公安，希望政府能夠確保參加活動人的安全。