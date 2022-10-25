民眾黨桃園市長候選人賴香伶今早出席桃勤企業工會代表大會。（蔡明亘攝）

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今早參與桃勤企業工會代表大會，她在現場說明勞工相關政策，並透露參選以來接獲許多陳情，桃園竟還有公營、軍醫單位員工薪資低於基本工資，簡直是行政怠惰，喊話要保護勞工權益，須有強烈宣示，勞權是否受保障，勞工心中最清楚。

賴香伶表示，勞工團體過去在政治上不希望特別支持某陣營，今來向工會報告，她想在勞工環境與權益做哪些努力、提出哪些政策。桃園擁有百萬名勞工，先前接獲陳情，市內有公營、軍醫等事業單位，都有薪資比基本工資還低的問題，她未來會針對市府或公部門委外計畫，要求月薪起薪至少要3萬元、時薪也應高於基本工資調到250元，是市府做得到也應做到的。

賴香伶說，市府委外或業務預算等，可自行規定招標規範，廠商得標後是否依規定執行，市府團隊都可查核追蹤。她直批「桃園還有這種狀況太不應該」，軍醫院內時薪不到130元，已違反相關規定，勞工陳情也未果，簡直是行政單位怠惰，強調「保護勞工權益，須有強烈宣示」。

此外，針對國民黨桃園市長候選人張善政造勢活動造成公園草皮損壞。賴香伶認為，現在藍綠都會找空曠公園辦造勢，若事前規畫不周延，勢必會造成損壞與善後問題，應對使用規範有更明確規定，桃市府過去很有經驗才對，質疑今年是否有完善把關。她強調，動員遊覽車的大型造勢不環保，民眾黨以小型、精緻的對話活動、政見說明，盡量減少大造勢帶來的空汙。

對於綠營指國民黨複製2018年高雄市長選舉模式，賴香伶表示，桃市府在公共建設的品質與缺失，確有諸多可受公評或檢討部分，適當監督是必要的，她也會持續追蹤下去，強調上任後會盤點5年內公共工程，不是為了攻擊而攻擊，只要有人批評，市府願改進就是正向回應，若被監督還不動如山，甚至以似是而非態度不面對，就會受到市民檢驗。

投票日將近，賴香伶也提到，藍綠2黨都用棄保操作當選席次或政權搶救，呼籲對現況不滿的民眾，不必再含淚投票，民眾黨作為第三勢力，可帶來新力量，盼市民能認真看待她們的政見。